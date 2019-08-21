На Львівщині двоє чоловіків потрапили до лікарень через укуси змій

Вчора, 20 серпня, двох мешканців Львівщини госпіталізували до лікарень через укуси змій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 15:00 год. до Сколівської центральної районної лікарні у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано 34-річного мешканця м. Сколе. Чоловіка під час робіт на присадибній ділянці змія вкусила в кість правої руки.

Також о 18:15 год. до Бориславської міської клінічної лікарні у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано 33-річного мешканця с. Рибник Дрогобицького району. Його під час відпочинку на берегу ріки змія вкусила в праву стопу.

Нагадаємо, із початку 2019 року змії покусали на Львівщині 43 людини.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».