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Львів’ян кличуть у Jam Factory Art Center на лекцію «Авангард родом із Підзамча»

Вероніка Рой

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У Jam Factory Art Center, що на вул. Механічній, 1, 29 серпня о 19:00 відбудеться лекція Андрія Боярова «Iсторії львівського модернізму: 90 років від заснування Об’єднання митців artes (1929−1935)» про львівських митців-авангардистів поч. ХХ століття, більша частина котрих походили з району Підзамча. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Ця лекція є спробою привернути увагу до теми львівського авангарду — у 90-ту річницю від заснування групи artes. Група була заснована у Львові наприкінці 1929 року, після повернення молодих і радикально налаштованих львівських митців із навчання у Модерній Академії Фернана Леже та інших європейських осередках. Об’єднання включало митців різних спільнот Львова: поляків, євреїв, українців, а його виникнення і діяльність були пов’язані зі світовими мистецькими центрами — передусім Парижем. До групи серед інших входили: Єжи Яніш, Людвік Ліллє, Роман і Маргіт Сельскі (єдині, хто запишився у Львові після війни), Хенрик Стренг, Александер Кшивоблоцький, Павло Ковжун, Тадеуш Войцеховський та ін.

Історія та спадщина групи artes є спільним надбанням культури України та Польщі.

Лекція базується на матеріалах книги Пйотра Лукашевича «Об’єднання митців artes (1929−1935)». Проект українського видання цієї книги стане першою науковою працeю про митців групи artes українською мовою. Він є першою спробою розповісти про діяльність і мистецьке надбання львівського авангарду в сучасній Україні.

Андрій Бояров — візуальний митець, незалежний куратор і дослідник львівського й українського авангарду, співкуратор виставок «Монтажі. Дебора Фогель і нова легенда міста» у Музеї Штуки в Лодзі (Польща), «Експеримент!» про історію львівської фотографії і медіа-мистецтва (Лодзь, Польща), автор та співавтор багатьох виставкових проектів та публікацій в Україні та за кордоном.

Фото: ЛМР

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