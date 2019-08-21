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Для школярів з особливими потребами можна буде продовжити навчання на два роки

Вероніка Рой

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Відтепер школярам з особливими освітніми потребами можна бути подовжити тривалість навчання на два роки. Це передбачено змінами до постанови Кабінету міністрів України, які уряд ухвалив сьогодні, 21 серпня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

 

Йдеться про учнів інклюзивних класів початкової та базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути подовжено на 1 рік.

«Одна з головних цілей реформи освіти – щоб кожен учень міг досягти максимального успіху під час навчання в зручному для учня темпі. Тож, якщо дитина з особливими освітніми потребами з певних причин не може засвоїти вчасно освітню програму, то тепер для неї є можливість подовжити навчання на 2 роки», – прокоментувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Питання подовження тривалості навчання вирішуватиме команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини. Рішення команди впроваджується відповідним наказом керівника закладу.

До слова, раніше Львівський портал дізнавався, яка ситуація з інклюзивною освітою у Львові. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Незвичайні діти у звичайній школі».

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