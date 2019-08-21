Частина мешканців Франківського району завтра буде без води

До частини Франківського району завтра, 22 серпня, буде призупинено водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Окружна – Терлецького, завтра, 22 серпня, з 09.00 год. до 19.00 год. буде призупинено водопостачання до частини Франківського району, обмеженого вулицями: Кульпарківська, 56 – 96, Порохова, Поперечна, Зв’язкова, Окружна, Терлецького, Садова, Петлюри, Любінська, 50 – 90, 53 – 71, Бабія, Підміська, Зоряна та прилеглих до них.