В п’ятницю у Львові стронгмени встановлюватимуть рекорд з перетягування трамваїв

В цю п’ятницю, 23 серпня, об 10.00 год. у Львові, навпроти залізничного вокзалу на вул. Чернівецькій, відбудеться спроба встановлення рекорду України з перетягування трамваїв «Електрон». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Встановити рекорд України спробують атлети «Федерації стронгмену України»: — чемпіон та рекордсмен світу Володимир Рекша (м. Львів) та чемпіон та рекордсмен світу Сергій Конюшок (м. Київ). Зафіксують рекорд — головний суддя «Федерації стронгмену України», чемпіон світу Василь Вірастюк та представник «Національного реєстру рекордів України». Атлети будуть перетягувати руками за канат два зчеплених трамваї «Електрон» загальною вагою 65,2 тонни», — повідомили у «Федерації стронгмену України».

Встановлення рекорду відбуватиметься в рамках підтримки «Федерації стронгмену України» українських товаровиробників.

«Ми підтримуємо наших спортсменів, маємо хороший досвід співпраці з Василем Вірастюком, тому радо відгукнулися на пропозицію «Федерації стронгмену України» підтримати цей захід. Зокрема, надаємо два наші трамваї для перетягування — це п’яти і трьох секційні трамваї «Електрон», — розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Організатори запрошують львів’ян та гостей міста прийти та підтримати українських богатирів.