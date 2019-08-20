ОСТАННІ НОВИНИ

В п’ятницю у Львові стронгмени встановлюватимуть рекорд з перетягування трамваїв

Вероніка Рой

|

В цю п’ятницю, 23 серпня, об 10.00 год. у Львові, навпроти  залізничного вокзалу на вул. Чернівецькій, відбудеться спроба встановлення рекорду України з перетягування трамваїв «Електрон». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Встановити рекорд України спробують атлети «Федерації стронгмену України»: — чемпіон та рекордсмен світу Володимир Рекша (м. Львів) та чемпіон та рекордсмен світу Сергій Конюшок (м. Київ). Зафіксують рекорд — головний суддя «Федерації стронгмену України», чемпіон світу Василь Вірастюк та представник «Національного реєстру рекордів України». Атлети будуть перетягувати руками за канат два зчеплених трамваї «Електрон» загальною вагою 65,2 тонни», — повідомили у «Федерації стронгмену України».

Встановлення рекорду відбуватиметься в рамках підтримки «Федерації стронгмену України» українських товаровиробників.

«Ми підтримуємо наших спортсменів, маємо хороший досвід співпраці з Василем Вірастюком, тому радо відгукнулися на пропозицію «Федерації стронгмену України» підтримати цей захід. Зокрема, надаємо два наші трамваї для перетягування — це п’яти і трьох секційні трамваї «Електрон», — розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Організатори запрошують львів’ян та гостей міста прийти та підтримати українських богатирів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...