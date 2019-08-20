У Львові судитимуть хлопця, який на Левандівці побив і обікрав дитину

Суд помістив під варту 23-річного львів’янина, який на Левандівці побив і відібрав у дитини велосипед, а потім ще й пограбував магазин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що раніше судимий львів’янин 13 серпня скоїв два злочини на Левандівці. Спочатку на шкільному стадіоні на вул. Роксоляни він вдарив дитину і поцупив її велосипед.

Згодом того ж дня зловмисник пограбував один із місцевих магазинів. Погрожуючи предметом, схожим на ніж, він заволодів чотирма пачками сигарет Marlboro та запальничкою і вітк.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та за ч.1 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій)) КК України.

23-річного лиходія вже помістили під варту, наразі триває розслідування. За вчинене його чекає від 3 до 7 років позбавлення волі.