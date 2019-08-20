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У День Незалежності «Дударик» виконає акафіст до Пресвятої Богородиці у центрі Львова

Вероніка Рой

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У День незалежності, 24 серпня, о 16.30 год. на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбудеться святкова екуменічна відправа акафісту до Пресвятої Богородиці у виконанні Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цього року «Дударик» вже у 27-ме співатиме акафіст спільно із священиками з усіх українських церков. Опісля разом із усім українським світом по цілій планеті хор синхронно заспіває молитву за Україну «Боже Великий, Єдиний».

Довідка

Акафіст — це довгий піснеспів, який прославляє Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа або святих. Акафіст треба молитися стоячи. Найдавнішим акафістом, який було укладено у VІІ столітті, є акафіст до Пресвятої Богородиці. Всі інші акафісти написані за його взірцем. Достеменно не відомо, хто був автором акафісту до Пресвятої Богородиці, але існує думка, що його написав святий Роман Сладкопівець. Акафіст має 25 окремих пісень: 13 коротких — вони називаються кондаки, і 12 довших — вони називаються ікоси.

Фото: ЛМР

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