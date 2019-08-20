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На Золочівщині громадам повернули землі на 4 мільйони

Наталя Дуляба

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На Золочівщині суд повернув у власність громад землю, визнану відумерлою спадщиною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Прокуратура у судовому порядку вимагала передати у власність територіальним громадам Золочівського району землю, яку визнали відумерлою спадщиною.

Мова йде про земельні ділянки загальною площею 4,55 га вартістю понад 4 мільйони гривень. Всі вони розташованіна території трьох сільських рад Золочівського району.

«Прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органами місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання», – йдеться у повідомленні.

Золочівський районний суд задоволив позовні заяви прокуратури, визнав згадану спадщину відумерлою і передав її у власніть громад.

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