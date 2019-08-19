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У Зеленського оголосили конкурс на посади голів РДА у Львівській області та ще п'ятьох регіонах

Соломія Головіна

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Команда Володимира Зеленського шукає кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях, для цього вже оголошено відкритий конкурс. Відповідна інформація з’явилася на Facebook-сторінці «Команди Зеленського».

 

«Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих спеціалістів у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, тож ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА! Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв раніше Львівський портал, президент України Володимир Зеленський звільнив усіх голів РДА на Львівщині.

Опісля цього було ініційовано проєкт «LIFT», який допомагатиме у пошуках голів районних державних адміністрацій.

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