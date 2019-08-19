На Львівщині судитимуть рецидивіста

На Самбірщині судитимуть 30-річного жителя Турківського району, якого підозрюють у вчинені крадіжок із проникненням у житло. Про це Львівському порталу розповіли у пресслужбі прокуратури області.

Встановлено, що впродовж року раніше судимий чоловік викрав майно з магазину та будинку у Турківському районі, а також незаконно проникав у помешкання знайомих.

Турківський районний суд обрав для зловмисника міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому тепер загрожує ув’язнення до 6 років.