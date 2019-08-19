На Львівщині екстрадували латвійця, якого розшукували за розбій і крадіжку

Львівські правоохоронці екстрадували громадянина Латвійської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

На виконання доручення Міністерства юстиції України прокуратура Львівської області забезпечила організацію видачі 32-річного громадянина Латвії, якого 6 квітня затримали у пункті пропуску «Краковець».

Латвійські правоохоронці розшукували чоловіка через підозру у вчиненні розбою. Також зловмисника вже засудили на батьківщині за крадіжку, вчинену із проникненням у житло, згідно з вироком суду він мав сісти за ґрати.

«Іноземця ознайомлено з процедурою видачі у спрощеному порядку, від застосування якої він відмовився. Відтак відносно злочинця проведено екстрадиційну перевірку у повному обсязі. В результаті перевірки, обставин, які могли б перешкоджати його видачі, не встановлено», – йдеться у повідомленні.

15 серпня зловмисник вибув із «Львівської установи виконання покарань №19», його передали латвійським правоохоронцям.