На кордоні з Польщею затримали контрабанду ліків та косметичних виробів

На вихідних у пункті пропуску «Краківець» в мікроавтобусах двох громадян Польщі виявили незадекларовані ліки та косметичні вироби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

«В пункті пропуску «Краківець було направлено на додатковий огляд два мікроавтобуси марки «Івеко». За кермом транспортних засобів виїжджали з України громадяни Польщі віком 50 та 53 роки. В ході спільної з працівниками митниці поглибленої перевірки транспортних засобів в одному з них було виявлено незадекларовані лікарські засоби, в іншому – косметичні вироби», – йдеться у повідомленні.

Подальше провадження у праві здійснюють працівники митниці. Попередня сума оцінки товарів 500 тисяч гривень.