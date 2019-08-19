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На кордоні з Польщею затримали контрабанду ліків та косметичних виробів

Вероніка Рой

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На вихідних у пункті пропуску «Краківець» в мікроавтобусах двох громадян Польщі виявили незадекларовані ліки та косметичні вироби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

«В пункті пропуску «Краківець було направлено на додатковий огляд два мікроавтобуси марки «Івеко». За кермом транспортних засобів виїжджали з України громадяни Польщі віком 50 та 53 роки.  В ході спільної з працівниками митниці поглибленої перевірки транспортних засобів в одному з них було виявлено незадекларовані лікарські засоби, в іншому – косметичні вироби», – йдеться у повідомленні.

Подальше провадження у праві здійснюють працівники митниці. Попередня сума оцінки товарів 500 тисяч гривень.

 

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