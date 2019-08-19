Львів’яни просять продовжити маршрут тролейбуса №33

Львівську міську раду просять продовжити маршрут тролейбуса №33 (пл. І. Підкови – вул. Грінченка) до Галицького перехрестя. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Автор петиції Назарій Захарук зауважує, що тролейбусом №33, який курсує з центру міста до вул. Грінченка, користується чимало людей, в тому числі й мешканці довколишніх сіл. Тому він пропонує продовжити маршрут тролейбуса до Галицького перехрестя.

«Додатковий транспорт з Галицького перехрестя це буде тільки плюсом для пасажирів. Користуючись сьогодні громадським транспортом, плакати хочеться. Автобуси закупили, тролейбуси закупили, а сам громадський транспорт не покращили», – наголошує Назарій Захарук.

Для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 19 жовтня.

Нагадаємо, у березні цього року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйона євро позики.

Також до осені до Львова «Електрон» має доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

А нещодавно мерія погодила отримання ще одного кредиту на купівлю десяти нових трамваїв.