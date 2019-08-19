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Частину Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні відкриють у п’ятницю

Вероніка Рой

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Першу частину Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні, що на вул. Кривоноса-Замковій  у Львові, відкриють у п’ятницю, 23 серпня об 11.30 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні, на урочисте відкриття запрошені представники міської та обласної влади, родини Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, волонтери Майдану, військові, учасники АТО.

У програмі заходу – підняття прапора, хвилина мовчання, молитва, виступи представників влади й родин загиблих. Також виступить Павло Табаков із піснею про Небесну Сотню або «Плине кача» у виконанні на музичних інструментах.

Зазначимо, сьогодні Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній оглянув завершальні роботи з будівництва першої частини Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

««Практично вже завершується спорудження такого пам’ятного знаку на честь Небесної Сотні — тих, які свого часу віддали своє життя без зброї у руках, і змінили напрямок розвитку нашої української держави на європейський без зброї. Хоча в подальшому і до сьогодні триває війна на Сході України, де вже зі зброєю наші хлопці оберігають нашу територіальну цілісність. І дуже важливо зберігати пам’ять про них — бо вони віддали найдорогоцінніше — своє життя. І ми повинні увіковічувати їхню пам’ять саме для себе — нам це потрібно. Їм потрібна тільки наша молитва зараз», – сказав він.

Нагадаємо, архітектурний конкурс на кращий проект меморіалу Героям Небесної Сотні міська рада Львова оголосила ще у 2015 році. У конкурсі загалом взяли участь 25 проектів, проте перше місце здобула ідея групи, до якої входять Андрій Лесюк, Марія Яструбчак та Христина Пундак.

Як повідомляв Львівський портал, сам меморіал складатиметься з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі та з пішохідного моста вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

Над мостом буде накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На ньому виріжуть імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а в сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.

На мості також встановлять п’ять плит, що символізують п’ять днів, у які загинула найбільша кількість людей під час Революції Гідності, а також є символом барикад та щитів, що були невід’ємною складовою тих подій. На меморіальній площі буде встановлена й спеціальна стела.

Фото: ЛМР

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