З 1 вересня школярі вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками

Цьогоріч учні 10 та 11 класів матимуть курс фінансової грамотності, навчальні матеріали для якого спеціально розробляли українські економісти й банкіри спільно з експертами зі США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Програму, навчальний посібник та робочий зошит «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» розробили цього року фахівці МОН, проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору», Університету банківської справи та ще низка експертів.

Навчальні матеріали повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, у них є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо.

«Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Цей посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути в учнів критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення щодо фінансів. Ми впевнені, що нові підручники допоможуть молоді в реальному житті», – наголосив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

Підручник складається з 5 розділів та 25 тем. Із нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.

Водночас представники проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» впевнені, що читачами нових підручників стануть не лише учні середніх шкіл, а також їхні батьки та родичі, які зможуть знайти у посібнику корисну для себе інформацію.

«1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проєктом разом із МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами. Ми сподіваємося, що цей курс стане основою для реалізації Національної стратегії підвищення фінансової грамотності в Україні», – підкреслив керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд.

Навчальний посібник та робочий зошит із фінансової грамотності можна завантажити на сайті МОН.

Зазначимо, останні дослідження, проведені у червні цього року, показують, що українці мають низький рівень фінансової грамотності у порівнянні з іншими країнами – 11,6 із 21 балів. Це один з найнижчих показників серед 30 країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Із 2012 року МОН за підтримки USAID запроваджувало експериментальне викладання курсу «Фінансова грамотність» у системі загальної середньої освіти. Щороку курс удосконалювали і зараз його викладають у більш, ніж 1200 школах України. Фінансовою грамотністю охоплено майже 40 тисяч учнів 10-х, 2-4 та 5-9 класів.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Міністерстві освіти і науки запевнили, що до 1 вересня всі школярі отримають необхідні підручники.