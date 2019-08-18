Під Львовом перекинувся мотоцикл. У лікарню потрапили двоє юнаків

Сьогодні вночі, 18 серпня, у селі Чишки Пустомитівського району перекинувся мотоцикл Honda. Внаслідок аварії постраждали дві людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП трапилась орієнтовно о 02:35 год. Як встановили правоохоронці, 22-річний водій мотоцикла Honda, мешканець Пустомитівщини, не впорався з керуванням з’їхав в кювет та перекинувся.

Водія доставили у реанімацію із закритою хребтовою травмою та забоєм спинного мозку. Тілесні ушкодження отримав і 18-річний пасажир мотоцикла, його госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України. Максимальне покарання, передбачене статтею, –обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводитьс досудове розслідування.