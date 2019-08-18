На Сихові горіла дев’ятиповерхівка

У суботу, 17 серпня, рятувальники гасили пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Трильовського, 22, що на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання виникло у квартирі на четвертому поверсі будинку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати апаратах захисту органів дихання.

Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося через пів години, об 11:29 год. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку. Постраждалих немає.

Наразі всі деталі події встановлюються.