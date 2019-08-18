Львів’яни вимагають перейменувати вулицю, названу на честь радянського космонавта

Львівську міську раду просять перейменувати вулицю Володимира Комарова, що у Франківському районі, на вулицю Левка Лук’яненка. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає кореспондент Львівського порталу.

Автор петиції Дмитро Ворончак наголошує, що радянський льотчик-космонавт Володимир Комаров, іменем якого у Львові назвали вулицю, нічого спільного з містом не має. Тому пропонує перейменувати її на честь українського дисидента Левка Лук’яненка.

«Владімір Комаров був членом КПРС з 1952 року, нагороджений орденом Леніна та орденом Червоної Зірки. Він жодним чином не був пов’язаний зі Львовом. А Левко Лук’яненко, дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, Герой України, працював та відпочивав у Львові, відвідував різноманітні заходи, завжди був прикладом для наслідування для львівських політичних та громадських діячів», – зазначає Дмитро Ворончак.

Для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Станом на сьогодні, 18 серпня, під нею підписались 30 людей. Втім збір підписів триватиме ще до початку жовтня.

Зазначимо, що Левко Лук’яненко є відомим борцем за незалежність України, громадським і політичним діячем, письменником, радянським дисидентом. Він був співзасновником Української Гельсінської Групи та автором Акту проголошення незалежності України. У 2005 році отримав звання «Герой України», у 2007 році – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. У 2016 році Левко Лук’яненко став лауреатом Шевченківської премії.

Помер видатний українець 7 липня 2018 року, поховали його на Байковому кладовищі у Києві. Після смерті міський голова Чернігова, де власне й народився Левко Лук’яненко, запропонував назвати одну з площ міста на його честь.