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Пожежа в одеському готелі: кількість загиблих зросла

Наталя Дуляба

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Кількість жертв пожежі у готелі «Токіо Стар» в Одесі зросла із 8 до 9. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

 

«Сьогодні, 17 серпня, о 14:12год. під час проведення слідчих дій на місці пожежі виявлено тіло 9 загиблого», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі у готелі «Токіо Стар» виникла пожежа, у якій загинули вісім людей, ще десятеро постраждали. За попередніми даними, під час пожежі у готелі перебували близько 200 людей.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ. Однак правоохоронці розглядають загалом три версії пожежі в готелі «Токіо Стар», серед них – підпал з метою приховування вбивства.

Через цю пожежу Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести масштабну перевірку готелів і санаторіїв.

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