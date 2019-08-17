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Гройсман ініціював масштабні перевірки українських готелів і санаторіїв

Наталя Дуляба

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Через пожежу у готелі «Токіо Стар» в Одесі, внаслідок якої загинули вісім людей, в Україні проведуть масштабну перевірку місць відпочинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив негайно перевірити готелі і санаторії.

«Власники та керівники таких об`єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей», – наголосив Гройсман.

Також він висловив співчуття рідним загиблих, подякував за злагоджену роботу рятувальникам, а також заявив, що винні у загибелі людей в Одесі мають понести суворе покарання.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 17 серпня, в Одесі у готелі «Токіо Стар» виникла пожежа, у якій загинули вісім людей, ще десятеро постраждали. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу, причини виникнення займання наразі встановлюються.

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