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Попри травму та заборону лікарів TAYANNA вийде на сцену «Української пісні»

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 17 серпня, на «Арені Львів» відбудеться великий концерт Національного проекту в масштабах всієї країни «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Однією з хедлайнерів заходу стала співачка TAYANNA, яка нещодавно підтвердила свою участь у новому сезоні проекту «Танці з зірками». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

За інформацією одного з продюсерів співачки, виступ на концерті у Львові був під питанням. Артистка отримала травму під час репетиції. Лікарі рекомендували взяти тайм-аут та присвяти час на відновлення здоров’я, але TAYANNA все ж таки вирішила вийти на сцену.

«Професія артиста не така проста, як нам іноді здається. Часом доводиться йти і на жертви. Відмінний показник сили волі і самовіддачі TAYANNA. Готуючись до виклику під назвою «Танці з зірками», вона мала щоденні тренування в репетиційній залі. Зміщення ребра, міжреберна невралгія, пошкодження суглоба – наслідок її наполегливої працьовитості і бажання досягти високих результатів. Лікар сказав два тижні постільного режиму. Сьогоднішній виступ на «Українській пісні» у Львові був під великим питанням. Але незважаючи на заборону медиків, артистка вірна своїй справі, своїм шанувальникам і вийде на майданчик стадіону «Арена Львів». Сцена, яку цінує артист, зніме будь-який біль», – прокоментував Михайло Ясинський.

Тому вже сьогодні TAYANNA на «Арені Львів» виконає пісню «Як плакала вона», яку випустила цієї весни, а також свій новий літній сингл «Мурашки».

 

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