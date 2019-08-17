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Поліцейські затримали 35-річного львів’янина, який розбещував двох хлопчиків

Наталя Дуляба

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У п’ятницю ввечері, 16 серпня, орієнтовно о 22:00 год. львів’янка повідомила правоохоронців про те, що сусід насильно утримував двох її синів віком 7 та 10 років, побив їх та вчиняв розпусні дії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

На місті події працювала слідчо-оперативна група працівники ювенальної превенції та інших підрозділів поліції. Встановлено, що до злочину причетний 35-річний львів’янин. Його вже затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Як пояснив затриманий, таким чином він вирішив провчити хлопчиків, які нібито ображали його дитину.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, з початку 2019 року в Україні зафіксували більше ста випадків розбещення неповнолітніх.

Нещодавно Верховна Рада значно посилила відповідальність за такі злочини і ухвалила закон про примусову кастрацію та відкритий реєстр педофілів.

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