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В Україні з початку 2019 року зафіксували понад сто фактів розбещення дітей

Вероніка Рой

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У першому півріччі 2019 року в Україні зафіксували понад сто фактів розбещення неповнолітніх і понад 74 випадків втягнення дітей у злочинну діяльність. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у відповіді на запит УНН.

 

Згідно з даними Нацполіції, стосовно дітей в першому півріччі скоєно 2322 злочинів. Зокрема, 11 злочинів – за фактами насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 ККУ), 26 – за фактами статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.155 ККУ), 106 – розбещення неповнолітніх (ст.156 ККУ).

Ще 74 злочини були зафіксовані за фактами втягнення дітей у злочинну діяльність (ст. 304 ККУ), 4 – за фактами використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 ККУ), ще два злочини були зафіксовані у зв’язку зі схилянням дітей до вживання наркотичних засобів (ст. 315 ККУ).

Як раніше інформував Львівський портал, Верховна Рада ухвалила закон про примусову кастрацію та відкритий реєстр педофілів.

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