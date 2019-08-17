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Онуфрій висвятив Львівського архієпископа Філарета у сан митрополита

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 17 серпня, глава УПЦ (МП) Онуфрій возвів архієпископа Львівського і Галицького УПЦ Філарета у сан митрополита. Про це йдеться на сайті Львівської єпархії УПЦ, передає Львівський портал.

 

Урочистості з нагоди висвячення Філарета (Кучерова) у сан митрополита проходили у в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

«За богослужінням Митрополитом Онуфрієм Високопреосвященніший владика Філарет возведений в сан митрополита. Аксіос!», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, Філарет з 1996 по 2011 роки був єпископом-архієреєм УПЦ (МП). З 2011 року – єпископ-вікарій Львівської єпархії, з 2003 по 2011 роки – голова Синодального відділу УПЦ «Місія соціальної допомоги дітям», після цього очолював відділ з питань охорони та пастирської опіки медичних закладів. З 2012 року – єпископ Львівський і Галицький, з 2017 року – архієпископ Львівський і Галицький.

Нагадаємо, після утворення Православної церкви України та отримання Томосу про автокефалію УПЦ (МП) продовжує вважати себе єдиною канонічною православною церквою в Україні. Втім Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким УПЦ (МП) мала перейменуватись і вказати у своїй новій назві приналежність до Російської православної церкви.

Фото: Львівська єпархія УПЦ (МП)

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