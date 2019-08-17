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Львів’яни просять запустити великі автобуси на маршрути №41 та №51

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять створити комфортні умови для проїзду у громадському транспорті, замінивши на маршрутах №41 та №51 малі автобуси на великогабаритні. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автор петиції Назарій Захарук зауважує, що автобусні маршрути №41 і №51 є одними з найдовших у Львові, а самі машини при цьому перебувають у незадовільному стані. Тому він пропонує повністю поміняти автобуси на цих маршрутах.

«Транспорт, який перевозить пасажирів на маршрутах №№41, 51, є в жахливому стані. Комфорт тут відсутній. Тому терміново потрібно замінити весь транспорт, що обслуговує ці два маршрути, на великогабаритний, комфортніший та зручніший для пасажирів», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що маршрут №41 (вул. Кавалерідзе – Галицьке перехрестя) обслуговує приватний перевізник «Фіакр Львів», а №51 (ТРЦ Victoria Gardens – Галицьке перехрестя) – «Успіх БМ».

Для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Станом на сьогодні, 17 серпня, під нею підписались 63 людини. Збір підписів триватиме ще до початку жовтня.

Нагадаємо, з вересня великогабаритні автобуси мерія планує випустити на маршрут №52, який продовжать до вул. Варшавської.

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