Доручення з серпня забезпечити фінансування містам не надходило, – Мінфін

В Міністерстві фінансів України заявили, що поки не отримували від Кабміну доручення забезпечити з серпня фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Про це пише УП, передає Львівський портал.

«23 липня в Кабінет міністрів України надійшло звернення від Офісу Президента з приводу тимчасового призупинення виділення коштів відповідно 5 та 10 липня. На це звернення віце-прем’єр-міністр Степан Кубів 8 серпня дав доручення Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ та Міністерству фінансів опрацювати відповідне питання (до 4 вересня)», – розповіли в Міністерстві фінансів.

На засіданні уряду 14 серпня Кабінет міністрів доручив Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються в тому числі й за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

«Поки що відповідне протокольне доручення уряду в Міністерство фінансів не надійшло», – уточнили в пресслужбі.

Як повідомляв Львівський портал, Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. Львівщина ж залишилась без 700 мільйонів гривень.

Водночас в Офісі президента заявили, що тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зробмлм, аби перевірити ефективність використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженнями інфраструктурні проекти.