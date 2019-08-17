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День народження Кузьми Скрябіна у Львові відзначать симфонічним концертом

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 17 серпня, відомому українському співаку та музиканту Андрію Кузьменку виповнився б 51 рік. З цієї нагоди у Ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка організовують концерт «Шампанські очі», на якому симфонічний оркестр виконуватиме пісні легендарного «Скрябіна». Про це повідомляє Львівський портал.

 

Під час концерту звучатимуть відомі пісні Кузьми Скрябіна, а виконуватиме їх естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом диригента Миколи Лисенка. Початок – о 20:00 год.

«Проєкт “Шампанські очі” – це екстрадно-симфонічна версія хітів Андрія, зокрема “Спи собі сама”, “Мам”, “Люди, як кораблі” і, звісно ж, пісня із однойменною назвою проєкту.  Прем’єра проєкту відбулась у грудні минулого року, музиканти проїхали 15 міст Україною. Хоч у музиці не звучать слова, але там є теми у стилі Поля Моріа, який означає радість і люди після концертів відчувають почуття щастя», – розповіла мама українського співака Ольга Михайлівна.

Родзинкою заходу стане виступ італійського співака та композитора Альфонсо Олівера, який виконає пісню «Мам».

Вхід на концерт не є безкоштовним, однак кошти, отримані від продажу квитків, скерують у Благодійний фонд Кузьми Скрябіна.

Організатори заходу закликають усіх охочих дотримуватись дрес-коду та взути кеди, бо як говорив Кузьма: «Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем!?».

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині. Йому було 46 років.

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