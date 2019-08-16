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У горах Львівщини виявили групу нелегалів з Шрі-Ланки

Соломія Головіна

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На Львівщині неподалік українсько-польського кордону в горах затримали шістьох нелегалів із Шрі-Ланки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Як зазначається, сьогодні вранці у прикордонному місті Турка їх впіймали охоронці кордону з  відділу «Сянки». Про групу осіб азіатської зовнішності, яка потягом прибула на залізничну станцію, повідомив правоохоронцям черговий. Для перевірки інформації до місця виявлення ймовірних порушників з прикордонного підрозділу вибула група реагування.

«Після прибуття прикордонники виявили шістьох іноземців без документів, зі слів громадян Шрі-Ланки. З пояснень шріланкійців стало відомо, що до населеного пункту вони прибули з наміром подальшого незаконного перетину кордону», – інформують прикордонники.

Іноземців затримали в адміністративному порядку. Наразі продовжуються заходи встановлення їхніх даних та обставин прибуття у прикордоння. Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд. Крім того прикордонники клопотатимуть щодо подальшого примусового повернення іноземців до країни походження.

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