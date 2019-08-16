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На Львівщині громаді повернули землі на понад п’ять мільйонів

Андрій Котенський

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На Львівщині громаді Великомостівської міської ради повернули 6 га земель вартістю понад 5 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівщини.

 

За даними відомства, дві заяви органів прокуратури області про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян задоволено Сокальським районним судом.

Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину – дві земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6 га вартістю 5 млн. 416 тис. грн. передати у власність територіальній громаді Великомостівської міської ради

«Було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На сьогодні земельні ділянки прийняті до комунальної власності Великомостівської міської ради.

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