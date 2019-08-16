На кордоні затримали мешканця Львівщини з чотирма мечами

У автомобілі мешканця Львівщини на кордоні з Польщею в пункті пропуску «Шегині» виявили чотири мечі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону

Так, сьогодні, 16 серпня, під час огляду одного з мікроавтобусів, яким за кордон прямував 36-річний мешканець Львівщини, прикордонники виявили чотири предмети зовні схожих на холодну зброю.

Чоловік намагався перевезти їх поміж особистих речей у вантажному відсіку автомобіля, а слідував по смузі руху «Зелений коридор».

Надалі справою займаються працівники Національної поліції України.