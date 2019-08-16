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На кордоні затримали мешканця Львівщини з чотирма мечами

Соломія Головіна

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У автомобілі мешканця Львівщини на кордоні з Польщею в пункті пропуску «Шегині»  виявили чотири мечі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону

 

 

Так, сьогодні, 16 серпня, під час огляду одного з мікроавтобусів, яким за кордон прямував 36-річний мешканець Львівщини, прикордонники виявили чотири предмети зовні схожих на холодну зброю.

Чоловік намагався перевезти їх поміж особистих речей у вантажному відсіку автомобіля, а слідував по смузі руху «Зелений коридор».

Надалі справою займаються працівники Національної поліції України.

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