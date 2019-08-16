Львівські перевізники вимагають у Зеленського скасувати пільговий проїзд

Перевізники Львівщини надіслали відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленськрому, в якому пропонують відмінити виплату компенсацій автотранспортним підприємствам та водночас замінити її на грошову допомогу на транспорт для соціально незахищених громадян. Про це йдеться у листі перевізників, копія якого є у розпорядженні Львівського порталу.

Як зазначають у Асоціації перевізників Львівщини, продовження старої політики «залишкового принципу» до галузі неминуче приведе до її поступової руйнації. А відтак у зверненні вони окреслили головні проблеми, що призводять до руйнації галузі:

– Невідповідність між кількістю громадян, яким надано право пільгового проїзду та коштами для покриття витрат від пільгових перевезень;

– Застарілий транспорт;

– Велика кількість нелегальних перевізників;

– Нерівні умови господарювання суб’єктів галузі пасажирських перевезень, які працюють на загальній та «спрощеній» системах оподаткування;

– Низький рівень якості обслуговування жителів сільської місцевості.

Відтак перевізники пропонують президенту Зеленському:

1.Відмінити виплату компенсації автотранспортним підприємствам і замінити її грошовою допомогою на транспорт пільговим категоріям. Поступове впровадження монетизації.

Закупити нову або більш комфортну б/в техніку.

3.Покарання за надання послуг з перевезення пасажирів без належних документів: за першим зафіксованим фактом – штраф 100000, повторно – конфіскація транспорту

Обов’язкове оподаткування даного виду діяльності. Скасування ПДВ на доходи отримані від автомобільних перевезень на маршрутах приміських сполучень. Запровадити Європейську практику виплати дотацій за транспортне обслуговування сільського населення. Завдяки чому сільські жителі користуватимуться комфортними автобусами.

Також перевізники звертаються до всіх представників галузі в Україні, з проханням, підтримати цю ініціативу і скерувати аналогічні звернення до Президента України від своїх регіонів.

Фотокопія звернення: Асоціації перевізників Львівщини