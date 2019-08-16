Львівські перевізники вимагають у Зеленського скасувати пільговий проїзд

Перевізники Львівщини надіслали відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленськрому, в якому пропонують відмінити виплату компенсацій автотранспортним підприємствам та водночас замінити її на грошову допомогу на транспорт для соціально незахищених громадян. Про це йдеться у листі перевізників, копія якого є у розпорядженні Львівського порталу.
Як зазначають у Асоціації перевізників Львівщини, продовження старої політики «залишкового принципу» до галузі неминуче приведе до її поступової руйнації. А відтак у зверненні вони окреслили головні проблеми, що призводять до руйнації галузі:
– Невідповідність між кількістю громадян, яким надано право пільгового проїзду та коштами для покриття витрат від пільгових перевезень;
– Застарілий транспорт;
– Велика кількість нелегальних перевізників;
– Нерівні умови господарювання суб’єктів галузі пасажирських перевезень, які працюють на загальній та «спрощеній» системах оподаткування;
– Низький рівень якості обслуговування жителів сільської місцевості.
Відтак перевізники пропонують президенту Зеленському:
1.Відмінити виплату компенсації автотранспортним підприємствам і замінити її грошовою допомогою на транспорт пільговим категоріям. Поступове впровадження монетизації.
- Закупити нову або більш комфортну б/в техніку.
3.Покарання за надання послуг з перевезення пасажирів без належних документів: за першим зафіксованим фактом – штраф 100000, повторно – конфіскація транспорту
- Обов’язкове оподаткування даного виду діяльності. Скасування ПДВ на доходи отримані від автомобільних перевезень на маршрутах приміських сполучень.
- Запровадити Європейську практику виплати дотацій за транспортне обслуговування сільського населення. Завдяки чому сільські жителі користуватимуться комфортними автобусами.
Також перевізники звертаються до всіх представників галузі в Україні, з проханням, підтримати цю ініціативу і скерувати аналогічні звернення до Президента України від своїх регіонів.
Фотокопія звернення: Асоціації перевізників Львівщини
Ольга Денисяка