Контрактники ЗСУ у Львові зможуть отримати по 25 тисяч гривень

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив порядок надання одноразової виплати львів’янам, які у 2019 році підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Для того, щоб отримати 25 000 гривень одноразової допомоги, слід із 6 червня по 31 грудня 2019 року підписати контракт на не менш, ніж три роки служби у Збройних Силах України.

При цьому на момент підписання такого контракту потрібно бути зареєстрованим у Львові, Винниках, Брюховичах або Рудному; перебувати на військовому обліку Галицько-Франківського та Личаківсько-Залізничного об’єднаних районних, Сихівського та Шевченківського районного військових комісаріатів.

Право на одноразову виплату поширюється також і на тих військовослужбовців, які підписали повторний контракт на не менш, ніж три роки, і проходять службу у військових частинах Збройних Сил України. Такі бійці теж мають бути зареєстровані у межах Львова.

Підставою для отримання 25 000 гривень є подання комісара одного з військкоматів Львова. Всі виплати мерія проводитиме упродовж 2019-2020 років на особисті рахунки військовослужбовців.

Військовий комісар має подати у Львівську міську раду такі завірені документи особи, яку прийнято на службу:

копія паспорта (заповнені сторінки);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з дня видачі), видана підприємством-балансоутримувачем житлового будинку, у якому зареєстрована особа;

витяг із наказу командира військової частини про зарахування до списку особового складу частини;

копія контракту;

інформація про рахунок у банку.

Нагадаємо, у Львові бійці АТО до 2022 року отримують по 100 000 гривень одноразової матеріальної допомоги. Такі виплати військові отримують з 2016 року і дотепер гроші від міста отримали більше 2000 ветеранів війни на Донбасі.