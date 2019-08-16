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До Дня Незалежності у Львові відбудеться товариський поєдинок з футзалу

Соломія Головіна

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У Львові до Дня Незалежності України у п’ятницю, 23 серпня, у палаці спорту «Галичина» відбудеться товариський поєдинок з футзалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Додамо, що цей матч проведуть Львівська футзальна команда «Енергія» та збірна Асоціація футзалу Львівщини.

«Мета такого матчу – популяризація футзалу у нашому регіоні та зміцнення співпраці з клубом, який представляє українську Екстра-лігу. Такий матч відбудеться вперше і маю велику надію, що він сподобається як і гравцям, так і вболівальникам», – розповідає організатор заходу, генеральний менеджер АФЛ Богдан Мельник.

За його словами, вболівальники команд шляхом голосування визначать головного тренера команди, який і визначить склад команди – представників чемпіонату АФЛ. Голосування відбуватиметься в офіційній групі Асоціації футзалу Львівщини у Facebook.

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