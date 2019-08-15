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У Садового відреагували на затримання посадовця-хабарника

Наталя Дуляба

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У Львівській міській раді прокоментували затримання заступника начальника одного з відділів та заявили, що засуджують будь-які можливі прояви хабарництва посадовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що напередодні у Львові спіймали на хабарі посадовця Львівської міської ради. Він та адвокат-посередник отримували неправомірну грошову винагороду за сприяння у реєстрації права власності на земельну ділянку.

Відтак у мерії відреагували на цей випадок і закликали правоохоронців провести об’єктивне розслідування. Водночас міська рада Львова запевнила, що якщо вину посадовця доведуть, він повинен понести покарання.

«Львівська міська рада засуджує будь-які прояви хабарництва з боку посадових осіб. Нечесні люди не мають права працювати в органах місцевого самоврядування чи будь-яких інших структурах, основне покликання яких –служити громаді», – заявили в мерії.

Додамо, що за даними львівських ЗМІ, мова йде про 40-річну Ілону Мельник, яка працює заступницею начальника відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень управління державної реєстрації Львівської міської ради.

Фото: Нацполіція

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