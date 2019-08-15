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На хабарі погорів посадовець Львівської міської ради

Наталя Дуляба

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У вівторок, 13 серпня, правоохоронці спіймали на хабарі заступника начальника одного з відділів Львівської міської ради та адвоката-посередника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили оперативники, заступник начальника одного з відділів Львівської міськради разом із посередником-адвокатом організували схему незаконного збагачення, отримуючи неправомірні вигоди за сприяння у державній реєстрації прав власності на нерухоме майно.

«Зловмисників було викрито під час одержання чергового хабара у розмірі 300 доларів та 2000 гривень за прискорення процедури оформлення земельної ділянки. Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

За даними львівських ЗМІ, мова йде про 40-річну Ілону Мельник, яка працює заступницею начальника відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень управління державної реєстрації Львівської міської ради.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Наразі всі деталі події встановлюються, триває слідство.

Фото: Нацполіція

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