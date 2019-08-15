Супрун розповіла, як без шкоди для здоров'я позбутися зайвих кілограмів

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала у Facebook дала практичні поради щодо того, яким має бути процес схуднення, і навіщо потрібен лікар.

«Якщо ви надумали худнути, зібралися з силами та повірили, що все вийде, скоріш за все виникає питання, з чого почати. Купувати абонемент у спортзал, досліджувати здорові рецепти чи здавати аналізи? Це все хороші думки. Цей пост допоможе їх структурувати», – зазначила вона.

Відтак Уляна Супрун такі рекомендації:

Передусім, якщо індекс маси тіла понад 25, варто перевірити хвороби, що супроводжують надмірну вагу. Це – діабет 2 типу, предіабет, дисліпідемією (порушення балансу ліпопротеїнів крові), наявність серцево-судинних хвороб, в т.ч. гіпертензії, серцевої недостатності, синдрому полікістозних яєчників, апное, чоловічого гіпогонадизму (браку статевих гормонів), астми, депресії, безпліддя, остеоартриту, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Як розрахувати індекс маси тіла, читайте тут.

Здати аналізи (перелік аналізів, які радить Європейський протокол з управління вагою).

Лікар має вивчити сімейну історію пацієнта, його/її спосіб життя та способи схуднення, які вже були випробувані.

На основі клінічного висновку, лікар має запропонувати схему схуднення: план здорового харчування, фізичної активності, побудови здорового середовища, що сприяє схудненню (приміром, близькі припиняють вам докоряти «черговою дієтою» і пропонувати пиріжки під загрозою образи) та підвищення освіченості щодо здорового способу життя. Але це точно не має бути марафон схуднення.

Для запобігання або лікування супутніх захворювань ставлять за мету скинути від 5 до 15% ваги.

Якщо є гормональні чи інші фізіологічні порушення – причини набору ваги, то слід усувати передусім їх.

Новий раціон мають запропонувати дієтолог чи санолог. От що мають передбачати зміни до раціону:

Зменшити споживання калорій на 500-700. В окремих випадках, під наглядом лікаря, можна зменшити сильніше.

Обрати ту дієту, що відповідає вподобанням пацієнтам. І низьковуглеводні, і низькожирові дієти співставно ефективні, проте більш гармонійно – скоротити споживання всього потроху, збільшити споживання овочів та білка, і суттєво скоротити кількість солі в їжі.

Замінити шкідливі страви на здоровіші. Дієта – це ж не лише капуста і куряче філе без спецій. Худнути має бути приємно.

До речі, порада, що «снідати обов’язково» не знайшла підтвердження на системному рівні. Але це стосується дорослих.

Тренер та/чи фізіотерапевт мають підібрати для пацієнта план фізичних навантажень:

Аеробні навантаження 3-5 разів на тиждень. Їхня інтенсивність має поступово зростати.

Силові вправи для всіх основних груп м’язів слід робити 2-3 рази на тиждень.

Допомогти пацієнтові стати більш активним упродовж дня.

Всі рекомендації слід давати з урахуванням фізичних можливостей конкретної людини.

Фізичні навантаження – це не просто «спалювання калорій». Це нарощення м’язевої маси, а отже, здатності організму в стані спокою витрачати більше енергії. Це підвищення самооцінки пацієнта. Це виділення дофаміну та ендорфінів під час заняття. Це зменшення рівня стресу, бо під час тренування люди думають про тренування, а не рефлексують і панікують (здебільшого).

Нарешті, потрібна підтримка та вирішення поведінкових проблем, що призводять до набору ваги. В цьому допоможуть когнітивно-поведінковий терапевт, психіатр (в разі депресії чи тривожності), клінічний психолог:

Налагодити повноцінний сон

Навчитися управляти стресом

Контролювати що і коли їсте

Знати, як управляти нападами бажання поїсти, розірвати цикл «мені зле – треба щось з’їсти – мені зле, бо набираю вагу».

Знайти групу підтримки – професійну, а також в колі близьких. Поєднання дієти та/або фізичної активності та психологічної допомоги робить схуднення більш ефективним і стабільним упродовж тривалого часу.

Буває так, що зміна способу життя не допомагає, або вага вертається, чи людина вже має наслідки зайвої ваги чи ожиріння. У такому разі потрібне медикаментозне лікування ожиріння. Є декілька ланок: вплив на ферменти, прийом вітамінів та гормонів, вплив на рецептори нейромедіаторів.

Знадобиться також терапія супутніх станів, як-от діабету 2 типу. Ліки підбираються в межах протоколу, але для конкретного пацієнта і його стану.

У деяких випадках потрібна операція зі зменшення шлунку.

Лікування ожиріння – це складна задача, бо це – хронічний стан, і він потребує постійної оцінки з боку лікаря та зміни схеми лікування за потреб. Саме тому ми наголошуємо на поєднанні боді-позитиву як любові і піклування про себе, на необхідності лікування цього стану разом із фахівцями.

Як запобігти набору ваги: