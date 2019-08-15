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Разом зі снігом в Арктиці випадає мікропластик

Соломія Головіна

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Арктику вважають однією з останніх незабруднених частин світу. Науковці виявили, що в Арктиці разом зі снігом випадають мікроскопічні частини пластику. Про це повідомляє «Громадське».

 

Результати дослідження, проведеного командою з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині й швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, опублікували в Science Advances.

Науковці зібрали в скляні банки зразки снігу. У лабораторії вони виявили, що в кожному літрі снігу близько десяти тисяч мікропластику. Також дослідники знайшли в снігу частки гуми й вчентверді, імовірно, синтетичні волокна. Вчені припускають, що волокна це фрагменти одягу.

У воді, яка утворилася коли сніг розтанув, науковці виявили пластик, частинки рослинної целюлози, волосся тварин, частки гумових шин, лаків і фарб. Зазначається, що лак і фарба могли потрапити в сніг із кораблів, які проходили повз льодовики, або від електричних вітряків.

Дослідники вважають, що мікропластик на короткі відстані переносить вітер. З атмосфери частинки «вимиваються» через опади. Наразі невідомо, яким чином пластик потрапляє в атмосферу на далекі відстані.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, житель США в середньому з’їдає, випиває та вдихає 121 тисячу частинок мікропластику на рік.

Фото:  Science Advances

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