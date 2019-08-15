Півтори тонни фірмового одягу намагалися незаконно провезти через кордон

Львівські митники вилучили майже півтори тонни фірмового одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, у пункт пропуску «Краковець – Корчова» з Республіки Польщі прибули два вантажні автомобілі під керуванням мешканців Львівщини. Під час письмового декларування один із них заявив про відсутність у нього будь-яких товарів. Однак під час огляду транспортного засобу на спальному місці в кабіні було виявлено п’ять поліетиленових мішків нового одягу, зокрема 344 одиниці джинсів та безрукавок. В іншій машині митники знайшли майже 200 пар джинсів. Водій заявив, що перевозить одяг, проте не вказав його кількості та вартості, оскільки йому про це не відомо, адже він не є власником товару, а отримав його від невідомої особи, яка попросила перевезти цей товар через митний кордон України.

Водночас у пункті пропуску «Шегині – Медика» громадянин Молдови транзитом через територію України в Молдову переміщував згідно з поданими товаросупровідними документами одяг, що був у використанні, виробництва ЄС і додаткові речі до нього вагою одну тонну загальною вартістю 7 900 Євро. Однак митники здійснили повний огляд вантажу і виявили, що насправді везуть товар з етикетками без ознак зношеності. У цьому випадку керівник компанії-відправника товару як підставу для його переміщення подав документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування, ціни та вартості. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

В усіх випадках товар вилучено. Справжню його вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

Фото: ДФС Львівщини