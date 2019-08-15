Львів’ян запрошують у неділю на прощу до чудотворної каплиці

У свято Преображення Господнього 19 серпня вірян запрошують до села Бориничі на Жидачівщині на прощу до чудотворної каплиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зі слів організаторів, чудотворна каплиця в Бориничах найстаріша на Львівщині.

«Надзвичайна історія трапилась у 1863 році, коли німа дівчинка-пастушка, оздоровилась від важкої недуги й заговорила, п’ючи воду та обливаючись нею з кринички, що у лісі поблизу села Бориничі. Їй тоді явилась Божа Матір. Граф Володимир Борковський фундував згодом спорудження тут каплички. Папа Римський Пій IX у 1865 році надав капличці відпустову грамоту. В радянські часи капличку неодноразово руйнували, а криничку засипали. Вже в часи національного відродження, 1988 року парох і парафіяни села Бориничі відновили відпустове місце і відбудували капличку, наражаючи себе на небезпеку», – повідомили організатори прощі.

Зауважимо, що початок Літургії відбудеться о 12.00.