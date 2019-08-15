Хабар на мільйон. СБУ показала пачки доларів, які отримав заступник міністра Гримчак

Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів неправомірної винагороди. Про це повідомляє Львівський портал.
На відео видно, як правоохоронці вилучили білу сумку, у якій було дев’ять пачок доларових купюр, загорнутих у поліетиленові пакети.
Нагадаємо, Юрія Гримчака та його помічника підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів неправомірної грошової винагороди. За ці кошти вони нібито мали «вирішити» питання будівництва. Спіймали чоловіків «на гарячому» під час отримання частини хабара – 480 тисяч доларів.
За цим фактом відкрито кримінальну справу, наразі триває розслідування.
Наталя Дуляба