Хабар на мільйон. СБУ показала пачки доларів, які отримав заступник міністра Гримчак

Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів неправомірної винагороди. Про це повідомляє Львівський портал.

На відео видно, як правоохоронці вилучили білу сумку, у якій було дев’ять пачок доларових купюр, загорнутих у поліетиленові пакети.

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Нагадаємо, Юрія Гримчака та його помічника підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів неправомірної грошової винагороди. За ці кошти вони нібито мали «вирішити» питання будівництва. Спіймали чоловіків «на гарячому» під час отримання частини хабара – 480 тисяч доларів.

За цим фактом відкрито кримінальну справу, наразі триває розслідування.