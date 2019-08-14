Від початку року патрульні Львівщини оштрафували майже 400 водіїв за розмови по телефону за кермом

За 7 місяців 2019 року патрульні на Львівщині оштрафували майже 400 водіїв за розмови по телефону за кермом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульні наголошують, що користування водіями засобами зв’язку під час руху є однією з найпоширеніших причин ДТП.

№Відповідно до пункту Правил дорожнього руху, «Водієві забороняється, під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці». За невиконання цього правила передбачена відповідальність у 425 гривень», – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликають суворо дотримуватись Правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі!