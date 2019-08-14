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В Україні ліквідовують Держекоінспекцію

Соломія Головіна

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Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створено Державну природоохоронну службу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства екології та природних ресурсів.

 

Як зазначив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, профільне міністерство протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної  державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища.

«Відсутність належного контролю за порушеннями екологічного законодавства та тотальна корупція  –   найбільші проблеми у сфері довкілля. Я про це говорив із перших днів перебування на посаді міністра. Точкові реагування на екологічні інциденти  точно не ті методи, які дозволяють системно боротися з браконьєрами і недобросовісними екоінспекторами. Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою як видається на перший погляд. Адже важливо не лише змінити назву, але у першу чергу залучити до роботи людей, які справді вболівають за довкілля та надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення,  щоб люди мали змогу належно і в повному обсязі виконувати свої посадові обов’язки, а не боротися з мораторіями на перевірку бізнесу», – зазначив Остап Семерак.

Він також нагадав, що у 2017 році  Уряд схвалив розроблену Мінприроди Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. У 2018 році було розроблено і передано до парламенту законопроєкт про Державну природоохоронну службу, проте він досі не розглядався.

«Ми розуміли, що на момент ухвалення цих документів маємо бути готові до практичної частини реалізації реформи екологічного контролю.  Тому паралельно запустили пілотний проєкт, який передбачав ліквідацію 12 із 23 територіальних органів Державної екологічної інспекції України, які діяли на обласному рівні та створення  натомість 5 нових округів», – пояснив міністр екології.

Загалом структурою новою Державної природоохоронної служби передбачено створення 10  міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного) та повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ.

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