У Львівській області подешевшали овочі, фрукти та молоко і подорожчали яйця та цукор

У Львівській області у липні порівняно з червнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися у середньому на 0,8%. Зокрема овочі подешевшали на 13,7%, фрукти – на 0,9%, молоко – на 0,4%. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Водночас на 13,2% подорожчали яйця, на 3,7% – цукор, на 1,7% – м’ясо птиці.

На 10,1% знизилися тарифи на газ природний. Вартість інших комунальних послуг не змінилася. Паливо та мастила подешевшали на 3,6%.

Ціни на одяг і взуття знизилися на 3,2%.