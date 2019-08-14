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На Сколівщині рятувальники розшукали 15-річну дівчинку, яка вийшла табору на прогулянку та заблукала

Вероніка Рой

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У Сколівському районі надзвичайники оперативно розшукали 15-річну дівчинку, яка вийшла табору «Надія» на прогулянку та заблукала. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

«13 серпня о 18:04 до рятувальників надійшло повідомлення від поліції, що в с. Верхнє Синьовидне Сколівського району з табору «Надія» вийшла на прогулянку та загубилась 15-річна жителька м. Великий Любінь Городоцького району. Працівники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС України негайно почали роботи. Вже о 19:05 дівчинку було знайдено, медичної допомоги дитина не потребувала. До пошукових робіт було залучено 6 рятувальників», — йдеться у повідомленні.

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