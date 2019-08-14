Мальський каже, що цинковий завод біля Винників зможе працювати, якщо буде екологічно безпечним

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський зазначив, що створена робоча група завершила свою роботу, провівши глибокий аналіз щодо будівництва цинкового заводу поблизу Винників. Очільник області наголосив, що завод може працювали лише, якщо буде абсолютно безпечним для мешканців околиць і відповідатиме всім екологічним нормам. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Узагальнений висновок: у інвестора наявні необхідні дозволи для реалізації проекту, водночас виявлена низка зауважень, які можуть бути підставою для відповідних додаткових перевірок профільних органів чи підставою для звернення до суду», – зазначив він.

Також він озвучив свою позицію щодо такого будівництва, наголосивши, що завод на цьому місці може працювати лише за умови повної відповідності екологічним нормам та бути абсолютно безпечним для мешканців околиць.

«Інвесторові потрібно чути занепокоєння людей і довести їм, що їх здоров’я та життя не буде під загрозою», – зазначив Маркіян Мальський.

Як повідомляв Львівський портал, ТзОВ «Екран» на території Підберізцівської ОТГ розпочало будівництво заводу гарячого цинкування. У мешканців міста Винник, а також сіл Лисиничі та Підбірці це будівництво викликало обурення, оскільки майбутній завод межуватиме із цими населеними пунктами. Вони вважають, що нове підприємство може мати негативний вплив на здоров’я людей.

Відтак на початку липня Маркіян Мальський попросив призупинити до парламентських виборів будівництво заводу гарячого цинкування, а також дав вказівку створити комісію, яка б зайнялася вивченням питання будівництва.

Своєю чергою депутати Львівської міської ради під час сесійного засідання 1 серпня висловили свої сумніви щодо законності цього будівництва і звернулися до Львівської ОДА з проханням надати всі документи, які підтверджують право ТзОВ «Екран» на будівництво заводу.