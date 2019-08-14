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Фестиваль Параджанова на Левандівці запрошує відвідати спецпрограму «Крапка руху»

Соломія Головіна

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У рамках IV Міжнародного Фестивалю Параджанова на Левандівці офіс «Львів – Місто літератури ЮНЕСКО» презентує вже традиційну спецпрограму «Крапка руху». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, 22 серпня о 16:00 відбудеться лекція «Міфологічний час, у якому ми живемо» від доцентки Кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. Івана Франка, співорганізаторки PEN конгресу у Львові 2017 року та порадниці офісу «Львів – Місто літератури ЮНЕСКО» Оксани Дарморіз.

Під час розмови обговорять актуальні питання:

  • Що таке міфологічне мислення і чи існує воно сьогодні?
  • Чому міфологічність – це не лише про первісні часи, епоху богів та героїв?
  • Чи існують міфи в сучасності і чим вони відрізняються від давніх?

А також поговорять про про час, історію, пам’ять і про те, чому цими темами постійно маніпулюють; про те, який зв’язок між казками, рекламою, політикою та нашим сприйняттям реальності.

Окрім цього, 23 серпня о 20:00 відбудеться показ кінострічки «Жива ватра» з подальшим її обговоренням. «Жива ватра» – український мистецький документальний фільм режисера Остапа Костюка, що розповідає про життя вівчарів українських Карпат і долю традиційного ремесла в контексті сучасного світу.

Кіно-театральна версія стрічки вперше вийшла в український кінопрокат 29 вересня 2016 року. У 2017 році стрічка перемогла у 2 номінаціях української національної кінопремії «Золота дзиґа».

Це фільм про життя, про традицію, про конфлікт двох світів – сучасного і древнього, про природу гір, про долю людську, про любов, про родину, про місце під сонцем, про вогонь живий і про вівчарство — усе це в голові маленького хлопчика, котрий, може, стане пастухом — Іванка.

У День Незалежності, 24 серпня, о 13:00 всіх охочих запрошують на майстер-клас «Герой твого району» від творця коміксу «Троє проти зла». Учасників майстер-класу навчать героїв коміксів. Організатори обіцяють, що буле весело, пізнавально та творчо.

«Троє проти зла» – це історія про двох друзів, котрі змушені попасти у паралельний світ який наповнює магія і чарівні створіння, щоб врятувати свого третього друга. Там на них чекають посередні пригоди.

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