ДТП, яка забрала життя шістьох осіб. Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, згідно з яким обвинувачених у смертельній ДТП Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Громадське».

Колегія суддів відмовила в апеляції обвинувачуваних, таким чином згідно з вироком суду першої інстанції, і водій Lexus Олена Зайцева, і водій Volkswagen Геннадій Дронов отримують максимальні терміни, які вимагали прокурори – по 10 років позбавлення волі, а також зобов’язали сплатити по 500 тисяч гривень компенсації сім’ям потерпілих.

Раніше адвокатка Зайцевої просила суд пом’якшити покарання її підзахисній й засудити її до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду. Захист Дронова просив апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції та закрити кримінальне провадження стосовно його підзахисного.

26 лютого суд засудив обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року в центрі Харкова на перехресті вулиці Сумської і провулку Мечникова зіткнулися дві автівки. Позашляховик Lexus RX, за кермом якого була 20-річна дівчина Олена Зайцева, вилетів на тротуар, де на зелене світло чекали пішоходи. Внаслідок ДТП загинули шестеро та постраждали п’ятеро людей.

Головною підозрюваною у скоєнні ДТП поліція назвала Зайцеву, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також суд узяв під варту другого учасника ДТП Геннадія Дронова: він був за кермом Volkswagen.

Лікарка-нарколог Олена Федірко, яка оглядала обвинувачену Олену Зайцеву після смертельної ДТП у Харкові, звільнилася з диспансеру та зникла наприкінці липня 2018 року. Правоохоронці розшукали Федірко. Вона дала свідчення у суді, визнавши, що в сечі Зайцевої були опіати, але заперечила її сп’яніння.

20 грудня минулого року експертиза встановила, що Олена Зайцева перед ДТП рухалася зі швидкістю 106 км/год.