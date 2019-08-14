ДТП у Харкові, де загинуло шестеро людей. Захист Зайцевої просить змінити вирок на умовне покарання

Адвокатка Олени Зайцевої, обвинуваченої у скоєнні ДТП в центрі Харкова, унаслідок якої в жовтні 2017 року загинули шестеро людей, просить пом’якшити покарання своєї підзахисної. Про це вона заявила під час засідання Харківського апеляційного суду, передає «Громадське».

Зокрема, адвокатка просить пом’якшити вирок суду першої інстанції та призначити покарання Зайцевої у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Мотивуючи необхідність пом’якшення покарання своєї підзахисної, адвокатка також послалася на стан її здоров’я. Начебто у СІЗО Зайцева не може отримати необхідного лікування. Крім того, захисниця вказала на те, що суд першої інстанції при призначенні покарання не врахував пом’якшувальні обставини (каяття та добровільне відшкодування збитків).

Крім того, захист Зайцевої стверджує, ступінь її провини менший, ніж другого обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова, тому відшкодування шкоди потерпілим повинно бути не солідарним, як вирішив суд першої інстанції, а пайовим, і Зайцева повинна відшкодувати 30% збитку, а відшкодування 70% слід покласти на Дронова.

Адвокатка кілька разів наголосила, що саме автомобіль Дронова протаранив машину Зайцевої, що призвело до смертельних наслідків аварії. Водночас, за її словами, Зайцева не знімає з себе провини, яка «полягає в перевищенні швидкості руху».

Зауважимо, що згідно з вироком суду першої інстанції, і водійка Lexus Олена Зайцева, і водій Volkswagen Геннадій Дронов отримали максимальні терміни – по 10 років позбавлення волі.

Також нагадаємо, що у жовтні 2017 року в центрі Харкова на перехресті вулиці Сумської і провулку Мечникова зіткнулися дві автівки. Позашляховик Lexus RX, за кермом якого була 20-річна дівчина Олена Зайцева, вилетів на тротуар, де на зелене світло чекали пішоходи. Внаслідок ДТП загинули шестеро та постраждали п’ятеро людей.

Головною підозрюваною у скоєнні ДТП поліція назвала Зайцеву, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також суд узяв під варту другого учасника ДТП Геннадія Дронова: він був за кермом Volkswagen.

Лікарка-нарколог Олена Федірко, яка оглядала обвинувачену Олену Зайцеву після смертельної ДТП у Харкові, звільнилася з диспансеру та зникла наприкінці липня 2018 року. Правоохоронці розшукали Федірко. Вона дала свідчення у суді, визнавши, що в сечі Зайцевої були опіати, але заперечила її сп’яніння.

20 грудня минулого року експертиза встановила, що Олена Зайцева перед ДТП рухалася зі швидкістю 106 км/год.