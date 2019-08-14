Через зливи на Городоцькому мості затягується ремонт: відкриття відтерміновують

У зв’язку з погодними умовами міст на вул. Городоцькій (на ділянці від вул. Сяйво до вул. Городоцька, 172), де тривають ремонтні роботи, не зможуть відкрити завтра, 15 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Підрядна організації «Онур» залучила велику кількість техніки для оперативного проведення робіт. Планувалося, що міст для проїзду транспорту відкриють 15 серпня зранку. Однак, у зв’язку з погодними умовами, відкриття моста перенесено. Підрядна організація зробить усе можливе, щоб відкрити його протягом 16−17 серпня.

«Ми планували відкрити міст на вул. Городоцькій для проїзду транспорту вже завтра зранку. Однак, у зв’язку з погодними умовами — сильні опади, починаючи з вчорашнього вечора, підрядник не мав змоги виконати в повному обсязі заплановані роботи на вчорашню ніч і сьогоднішній день. Тому, відкриття мосту для проїзду переноситься. Підрядна організація зробить усе можливе, щоб відкрити його 16-го, максимум 17 серпня. Знову ж таки, все залежатиме від погодних умов», – зазначив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Нагадаємо, Городоцький міст для проїзду транспорту відкриють з обмеженням швидкості руху. Проте до 14 вересня ще триватимуть додаткові роботи, з можливим ситуативним обмеженням проїзду. Підрядна організація ТзОВ «Онур» нанесе розмітку, облаштують острівці безпеки, будуть встановлені турнікети та бар’єрне обгородження, та облаштують з’їзди на бічні вулички. На час проведення цих робіт можливе ситуативне обмеження проїзду транспорту.

На завершення робіт з нанесення третього шару асфальту на Городоцькому мості передбачено 6,4 млн грн.

Нагадаємо, на час ремонтних робіт на Городоцькому мосту об’їзд здійснюється відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху: в напрямку з центру об’їзд здійснюється по вул. Городоцька – вул. Кондукторська – вул. Любінська – вул. Виговського – вул. Городоцька. В напрямку до центру: вул. Городоцька – вул. Виговського – вул. Любінська – вул. Народна – вул. Городоцька.

Натомість тролейбус № 27 на час ремонтних робіт не курсує.

Фото: ЛМР