З четверга для руху транспорту відкриють Городоцький міст

Городоцький міст для проїзду транспорту відкриють з четверга, 15 серпня, однак з обмеженням швидкості руху. Проте до 14 вересня ще триватимуть додаткові роботи, з можливим ситуативним обмеженням проїзду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради/

«Наказ на перекриття мосту на вул. Городоцькій, на ділянці від вул. Сяйво до вул. Городоцька, 172, маємо до 14 вересня. Однак з огляду на те, що підрядник залучив до робіт велику кількість техніки і протягом сьогоднішнього дня постелив третій шар асфальту, з 15 серпня, з четверга, Городоцький міст відкриють для проїзду транспорту. Однак будуть встановлені дорожні знаки про обмеження швидкості руху на мості. Тому просимо водіїв звернути на це увагу і дотримуватися тимчасових правил руху», — повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

За його словами, до 14 вересня на Городоцькому мосту триватимуть ще суміжні роботи. А саме, підрядна організація ТзОВ «Онур» нанесе розмітку, на пішохідних переходах облаштують острівці безпеки, будуть встановлені турнікети та бар’єрне обгородження, та облаштують з’їзди на бічні вулички. На час проведення цих робіт можливе ситуативне обмеження проїзду транспорту.

На завершення робіт з нанесення третього шару асфальту на Городоцькому мості передбачено 6,4 млн. грн.

Нагадаємо, на час ремонтних робіт на Городоцькому мосту об’їзд здійснюється відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху: в напрямку з центру об’їзд здійснюється по вул. Городоцька — вул. Кондукторська — вул. Любінська — вул. Виговського — вул. Городоцька. В напрямку до центру: вул. Городоцька — вул. Виговського — вул. Любінська — вул. Народна — вул. Городоцька.

Натомість тролейбус № 27 на час ремонтних робіт не курсує.

Фото: ЛМР